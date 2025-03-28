Dövizler / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
192.77 USD 8.83 (4.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UFPT fiyatı bugün -4.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 189.99 ve Yüksek fiyatı olarak 200.19 aralığında işlem gördü.
UFP Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
189.99 200.19
Yıllık aralık
178.26 353.97
- Önceki kapanış
- 201.60
- Açılış
- 200.15
- Satış
- 192.77
- Alış
- 193.07
- Düşük
- 189.99
- Yüksek
- 200.19
- Hacim
- 513
- Günlük değişim
- -4.38%
- Aylık değişim
- -7.95%
- 6 aylık değişim
- -3.08%
- Yıllık değişim
- -37.92%
