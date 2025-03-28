FiyatlarBölümler
UFPT: UFP Technologies Inc

192.77 USD 8.83 (4.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UFPT fiyatı bugün -4.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 189.99 ve Yüksek fiyatı olarak 200.19 aralığında işlem gördü.

UFP Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
189.99 200.19
Yıllık aralık
178.26 353.97
Önceki kapanış
201.60
Açılış
200.15
Satış
192.77
Alış
193.07
Düşük
189.99
Yüksek
200.19
Hacim
513
Günlük değişim
-4.38%
Aylık değişim
-7.95%
6 aylık değişim
-3.08%
Yıllık değişim
-37.92%
21 Eylül, Pazar