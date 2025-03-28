Валюты / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
203.13 USD 0.90 (0.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFPT за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.01, а максимальная — 204.62.
Следите за динамикой UFP Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- UFP Technologies подтверждает прогноз InvestingPro о переоценке акций падением на 42%
- UFP Technologies validates InvestingPro’s overvalued call with 42% decline
- Is the Options Market Predicting a Spike in UFP Technologies Stock?
- UFP Technologies: A Comforting Quarter (NASDAQ:UFPT)
- UFP Technologies (UFPT) Q2 EPS Jumps 27%
- UFP Technologies (UFPT) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- UFP earnings beat by $0.28, revenue topped estimates
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Packaging Corp. (PKG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- UFP Technologies acquires UNIPEC and TPI to expand medical device capabilities
- 10 Growth Stocks Down 10% or More to Buy Right Now
- UFP Technologies, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- UFP Technologies to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th in New York, NY
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
Дневной диапазон
200.01 204.62
Годовой диапазон
178.26 353.97
- Предыдущее закрытие
- 204.03
- Open
- 201.97
- Bid
- 203.13
- Ask
- 203.43
- Low
- 200.01
- High
- 204.62
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -3.00%
- 6-месячное изменение
- 2.13%
- Годовое изменение
- -34.58%
