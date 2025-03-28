КотировкиРазделы
UFPT: UFP Technologies Inc

203.13 USD 0.90 (0.44%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UFPT за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.01, а максимальная — 204.62.

Следите за динамикой UFP Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
200.01 204.62
Годовой диапазон
178.26 353.97
Предыдущее закрытие
204.03
Open
201.97
Bid
203.13
Ask
203.43
Low
200.01
High
204.62
Объем
164
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
-3.00%
6-месячное изменение
2.13%
Годовое изменение
-34.58%
