CotationsSections
Devises / UFPT
Retour à Actions

UFPT: UFP Technologies Inc

192.77 USD 8.83 (4.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UFPT a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 189.99 et à un maximum de 200.19.

Suivez la dynamique UFP Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UFPT Nouvelles

Range quotidien
189.99 200.19
Range Annuel
178.26 353.97
Clôture Précédente
201.60
Ouverture
200.15
Bid
192.77
Ask
193.07
Plus Bas
189.99
Plus Haut
200.19
Volume
513
Changement quotidien
-4.38%
Changement Mensuel
-7.95%
Changement à 6 Mois
-3.08%
Changement Annuel
-37.92%
20 septembre, samedi