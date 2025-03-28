Devises / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
192.77 USD 8.83 (4.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UFPT a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 189.99 et à un maximum de 200.19.
Suivez la dynamique UFP Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UFPT Nouvelles
Range quotidien
189.99 200.19
Range Annuel
178.26 353.97
- Clôture Précédente
- 201.60
- Ouverture
- 200.15
- Bid
- 192.77
- Ask
- 193.07
- Plus Bas
- 189.99
- Plus Haut
- 200.19
- Volume
- 513
- Changement quotidien
- -4.38%
- Changement Mensuel
- -7.95%
- Changement à 6 Mois
- -3.08%
- Changement Annuel
- -37.92%
20 septembre, samedi