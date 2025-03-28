Valute / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
192.77 USD 8.83 (4.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UFPT ha avuto una variazione del -4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 189.99 e ad un massimo di 200.19.
Segui le dinamiche di UFP Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
189.99 200.19
Intervallo Annuale
178.26 353.97
- Chiusura Precedente
- 201.60
- Apertura
- 200.15
- Bid
- 192.77
- Ask
- 193.07
- Minimo
- 189.99
- Massimo
- 200.19
- Volume
- 513
- Variazione giornaliera
- -4.38%
- Variazione Mensile
- -7.95%
- Variazione Semestrale
- -3.08%
- Variazione Annuale
- -37.92%
20 settembre, sabato