UFPT: UFP Technologies Inc

192.77 USD 8.83 (4.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UFPT ha avuto una variazione del -4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 189.99 e ad un massimo di 200.19.

Segui le dinamiche di UFP Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
189.99 200.19
Intervallo Annuale
178.26 353.97
Chiusura Precedente
201.60
Apertura
200.15
Bid
192.77
Ask
193.07
Minimo
189.99
Massimo
200.19
Volume
513
Variazione giornaliera
-4.38%
Variazione Mensile
-7.95%
Variazione Semestrale
-3.08%
Variazione Annuale
-37.92%
