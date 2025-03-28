Divisas / UFPT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UFPT: UFP Technologies Inc
204.96 USD 1.83 (0.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UFPT de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 203.03, mientras que el máximo ha alcanzado 210.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UFP Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFPT News
- UFP Technologies confirma pronóstico de sobrevaloración de InvestingPro con caída del 42%
- UFP Technologies valida la advertencia de sobrevaloración de InvestingPro con una caída del 42%
- UFP Technologies validates InvestingPro’s overvalued call with 42% decline
- Is the Options Market Predicting a Spike in UFP Technologies Stock?
- UFP Technologies: A Comforting Quarter (NASDAQ:UFPT)
- UFP Technologies (UFPT) Q2 EPS Jumps 27%
- UFP Technologies (UFPT) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- UFP earnings beat by $0.28, revenue topped estimates
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Packaging Corp. (PKG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- UFP Technologies acquires UNIPEC and TPI to expand medical device capabilities
- 10 Growth Stocks Down 10% or More to Buy Right Now
- UFP Technologies, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- UFP Technologies to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th in New York, NY
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
Rango diario
203.03 210.59
Rango anual
178.26 353.97
- Cierres anteriores
- 203.13
- Open
- 203.11
- Bid
- 204.96
- Ask
- 205.26
- Low
- 203.03
- High
- 210.59
- Volumen
- 207
- Cambio diario
- 0.90%
- Cambio mensual
- -2.13%
- Cambio a 6 meses
- 3.05%
- Cambio anual
- -33.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B