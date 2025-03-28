CotizacionesSecciones
Divisas / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc

204.96 USD 1.83 (0.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UFPT de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 203.03, mientras que el máximo ha alcanzado 210.59.

Rango diario
203.03 210.59
Rango anual
178.26 353.97
Cierres anteriores
203.13
Open
203.11
Bid
204.96
Ask
205.26
Low
203.03
High
210.59
Volumen
207
Cambio diario
0.90%
Cambio mensual
-2.13%
Cambio a 6 meses
3.05%
Cambio anual
-33.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B