货币 / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
203.13 USD 0.90 (0.44%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UFPT汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点200.01和高点204.62进行交易。
关注UFP Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFPT新闻
- UFP Technologies验证了InvestingPro的高估预测，股价下跌42%
- UFP Technologies validates InvestingPro’s overvalued call with 42% decline
- Is the Options Market Predicting a Spike in UFP Technologies Stock?
- UFP Technologies: A Comforting Quarter (NASDAQ:UFPT)
- UFP Technologies (UFPT) Q2 EPS Jumps 27%
- UFP Technologies (UFPT) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- UFP earnings beat by $0.28, revenue topped estimates
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Packaging Corp. (PKG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- UFP Technologies acquires UNIPEC and TPI to expand medical device capabilities
- 10 Growth Stocks Down 10% or More to Buy Right Now
- UFP Technologies, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- UFP Technologies to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th in New York, NY
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
日范围
200.01 204.62
年范围
178.26 353.97
- 前一天收盘价
- 204.03
- 开盘价
- 201.97
- 卖价
- 203.13
- 买价
- 203.43
- 最低价
- 200.01
- 最高价
- 204.62
- 交易量
- 164
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- -3.00%
- 6个月变化
- 2.13%
- 年变化
- -34.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值