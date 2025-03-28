通貨 / UFPT
UFPT: UFP Technologies Inc
201.60 USD 3.36 (1.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UFPTの今日の為替レートは、-1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり201.32の安値と206.01の高値で取引されました。
UFP Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
201.32 206.01
1年のレンジ
178.26 353.97
- 以前の終値
- 204.96
- 始値
- 203.09
- 買値
- 201.60
- 買値
- 201.90
- 安値
- 201.32
- 高値
- 206.01
- 出来高
- 318
- 1日の変化
- -1.64%
- 1ヶ月の変化
- -3.73%
- 6ヶ月の変化
- 1.36%
- 1年の変化
- -35.07%
