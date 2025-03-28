Währungen / UFPT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UFPT: UFP Technologies Inc
201.60 USD 3.36 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFPT hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 201.32 bis zu einem Hoch von 206.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die UFP Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFPT News
- UFP Technologies: InvestingPro-Warnung vor Überbewertung bewahrheitet sich mit 42 % Kursverlust
- UFP Technologies validates InvestingPro’s overvalued call with 42% decline
- Is the Options Market Predicting a Spike in UFP Technologies Stock?
- UFP Technologies: A Comforting Quarter (NASDAQ:UFPT)
- UFP Technologies (UFPT) Q2 EPS Jumps 27%
- UFP Technologies (UFPT) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- UFP earnings beat by $0.28, revenue topped estimates
- AptarGroup (ATR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Packaging Corp. (PKG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- UFP Technologies acquires UNIPEC and TPI to expand medical device capabilities
- 10 Growth Stocks Down 10% or More to Buy Right Now
- UFP Technologies, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- UFP Technologies to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11th in New York, NY
- This Merit Medical Systems Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Integer Holdings (NYSE:ITGR), Getty Realty (NYSE:GTY)
Tagesspanne
201.32 206.01
Jahresspanne
178.26 353.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 204.96
- Eröffnung
- 203.09
- Bid
- 201.60
- Ask
- 201.90
- Tief
- 201.32
- Hoch
- 206.01
- Volumen
- 318
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- -3.73%
- 6-Monatsänderung
- 1.36%
- Jahresänderung
- -35.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K