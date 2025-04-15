FiyatlarBölümler
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock

9.84 USD 0.14 (1.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UBFO fiyatı bugün 1.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.60 ve Yüksek fiyatı olarak 9.89 aralığında işlem gördü.

United Security Bancshares - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.60 9.89
Yıllık aralık
7.32 10.50
Önceki kapanış
9.70
Açılış
9.62
Satış
9.84
Alış
10.14
Düşük
9.60
Yüksek
9.89
Hacim
185
Günlük değişim
1.44%
Aylık değişim
3.91%
6 aylık değişim
10.07%
Yıllık değişim
12.84%
21 Eylül, Pazar