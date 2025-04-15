Dövizler / UBFO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.84 USD 0.14 (1.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UBFO fiyatı bugün 1.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.60 ve Yüksek fiyatı olarak 9.89 aralığında işlem gördü.
United Security Bancshares - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBFO haberleri
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Günlük aralık
9.60 9.89
Yıllık aralık
7.32 10.50
- Önceki kapanış
- 9.70
- Açılış
- 9.62
- Satış
- 9.84
- Alış
- 10.14
- Düşük
- 9.60
- Yüksek
- 9.89
- Hacim
- 185
- Günlük değişim
- 1.44%
- Aylık değişim
- 3.91%
- 6 aylık değişim
- 10.07%
- Yıllık değişim
- 12.84%
21 Eylül, Pazar