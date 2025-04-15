QuotazioniSezioni
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock

9.84 USD 0.14 (1.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UBFO ha avuto una variazione del 1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 9.89.

Segui le dinamiche di United Security Bancshares - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.60 9.89
Intervallo Annuale
7.32 10.50
Chiusura Precedente
9.70
Apertura
9.62
Bid
9.84
Ask
10.14
Minimo
9.60
Massimo
9.89
Volume
185
Variazione giornaliera
1.44%
Variazione Mensile
3.91%
Variazione Semestrale
10.07%
Variazione Annuale
12.84%
21 settembre, domenica