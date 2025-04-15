Valute / UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.84 USD 0.14 (1.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UBFO ha avuto una variazione del 1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 9.89.
Segui le dinamiche di United Security Bancshares - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UBFO News
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Intervallo Giornaliero
9.60 9.89
Intervallo Annuale
7.32 10.50
- Chiusura Precedente
- 9.70
- Apertura
- 9.62
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- Minimo
- 9.60
- Massimo
- 9.89
- Volume
- 185
- Variazione giornaliera
- 1.44%
- Variazione Mensile
- 3.91%
- Variazione Semestrale
- 10.07%
- Variazione Annuale
- 12.84%
