UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.36 USD 0.01 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UBFO de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.32, mientras que el máximo ha alcanzado 9.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Security Bancshares - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.32 9.57
Rango anual
7.32 10.50
- Cierres anteriores
- 9.35
- Open
- 9.32
- Bid
- 9.36
- Ask
- 9.66
- Low
- 9.32
- High
- 9.57
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- -1.16%
- Cambio a 6 meses
- 4.70%
- Cambio anual
- 7.34%
