货币 / UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.36 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UBFO汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点9.32和高点9.57进行交易。
关注United Security Bancshares - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UBFO新闻
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
日范围
9.32 9.57
年范围
7.32 10.50
- 前一天收盘价
- 9.35
- 开盘价
- 9.32
- 卖价
- 9.36
- 买价
- 9.66
- 最低价
- 9.32
- 最高价
- 9.57
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- -1.16%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 7.34%
