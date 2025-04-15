CotationsSections
UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock

9.84 USD 0.14 (1.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UBFO a changé de 1.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.60 et à un maximum de 9.89.

Suivez la dynamique United Security Bancshares - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
9.60 9.89
Range Annuel
7.32 10.50
Clôture Précédente
9.70
Ouverture
9.62
Bid
9.84
Ask
10.14
Plus Bas
9.60
Plus Haut
9.89
Volume
185
Changement quotidien
1.44%
Changement Mensuel
3.91%
Changement à 6 Mois
10.07%
Changement Annuel
12.84%
