UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.64 USD 0.06 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBFO hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.61 bis zu einem Hoch von 9.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Security Bancshares - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.61 9.70
Jahresspanne
7.32 10.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.70
- Eröffnung
- 9.62
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Tief
- 9.61
- Hoch
- 9.70
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 1.80%
- 6-Monatsänderung
- 7.83%
- Jahresänderung
- 10.55%
