통화 / UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.84 USD 0.14 (1.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UBFO 환율이 오늘 1.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.60이고 고가는 9.89이었습니다.
United Security Bancshares - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBFO News
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
일일 변동 비율
9.60 9.89
년간 변동
7.32 10.50
- 이전 종가
- 9.70
- 시가
- 9.62
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- 저가
- 9.60
- 고가
- 9.89
- 볼륨
- 185
- 일일 변동
- 1.44%
- 월 변동
- 3.91%
- 6개월 변동
- 10.07%
- 년간 변동율
- 12.84%
20 9월, 토요일