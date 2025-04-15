Валюты / UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.35 USD 0.02 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBFO за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.27, а максимальная — 9.36.
Следите за динамикой United Security Bancshares - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UBFO
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Дневной диапазон
9.27 9.36
Годовой диапазон
7.32 10.50
- Предыдущее закрытие
- 9.33
- Open
- 9.33
- Bid
- 9.35
- Ask
- 9.65
- Low
- 9.27
- High
- 9.36
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -1.27%
- 6-месячное изменение
- 4.59%
- Годовое изменение
- 7.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.