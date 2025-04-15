Moedas / UBFO
UBFO: United Security Bancshares - Common Stock
9.68 USD 0.32 (3.42%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UBFO para hoje mudou para 3.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.58 e o mais alto foi 9.68.
Veja a dinâmica do par de moedas United Security Bancshares - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBFO Notícias
- Zacks Initiates Coverage of UBFO With Neutral Recommendation
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Gill Jagroop buys $465k in United Security Bancshares (UBFO)
- United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend
- united security bancshares appoints new auditor after merger
- United Security Bancshares reports annual meeting outcomes
- United Security Bancshares reports executive retirement
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
Faixa diária
9.58 9.68
Faixa anual
7.32 10.50
- Fechamento anterior
- 9.36
- Open
- 9.58
- Bid
- 9.68
- Ask
- 9.98
- Low
- 9.58
- High
- 9.68
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 3.42%
- Mudança mensal
- 2.22%
- Mudança de 6 meses
- 8.28%
- Mudança anual
- 11.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh