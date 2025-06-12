Dövizler / TURB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
8.70 USD 1.54 (15.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TURB fiyatı bugün -15.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.51 ve Yüksek fiyatı olarak 9.85 aralığında işlem gördü.
Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TURB haberleri
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Turbo Energy hisseleri 53 milyon dolarlık enerji depolama anlaşmasıyla fırladı
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Günlük aralık
8.51 9.85
Yıllık aralık
1.25 20.44
- Önceki kapanış
- 10.24
- Açılış
- 9.65
- Satış
- 8.70
- Alış
- 9.00
- Düşük
- 8.51
- Yüksek
- 9.85
- Hacim
- 818
- Günlük değişim
- -15.04%
- Aylık değişim
- 283.26%
- 6 aylık değişim
- 284.96%
- Yıllık değişim
- 530.43%
21 Eylül, Pazar