通貨 / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares

10.24 USD 1.03 (9.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TURBの今日の為替レートは、-9.14%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と13.47の高値で取引されました。

Turbo Energy, S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.24 13.47
1年のレンジ
1.25 20.44
以前の終値
11.27
始値
12.50
買値
10.24
買値
10.54
安値
10.24
高値
13.47
出来高
2.455 K
1日の変化
-9.14%
1ヶ月の変化
351.10%
6ヶ月の変化
353.10%
1年の変化
642.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K