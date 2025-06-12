通貨 / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
10.24 USD 1.03 (9.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TURBの今日の為替レートは、-9.14%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と13.47の高値で取引されました。
Turbo Energy, S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TURB News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Turbo Energy社の株価、5300万ドルのエネルギー貯蔵契約獲得で急騰
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
1日のレンジ
10.24 13.47
1年のレンジ
1.25 20.44
- 以前の終値
- 11.27
- 始値
- 12.50
- 買値
- 10.24
- 買値
- 10.54
- 安値
- 10.24
- 高値
- 13.47
- 出来高
- 2.455 K
- 1日の変化
- -9.14%
- 1ヶ月の変化
- 351.10%
- 6ヶ月の変化
- 353.10%
- 1年の変化
- 642.03%
