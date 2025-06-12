КотировкиРазделы
Валюты / TURB
Назад в Рынок акций США

TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares

12.40 USD 9.70 (359.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TURB за сегодня изменился на 359.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 20.44.

Следите за динамикой Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TURB

Дневной диапазон
5.62 20.44
Годовой диапазон
1.25 20.44
Предыдущее закрытие
2.70
Open
6.25
Bid
12.40
Ask
12.70
Low
5.62
High
20.44
Объем
212.270 K
Дневное изменение
359.26%
Месячное изменение
446.26%
6-месячное изменение
448.67%
Годовое изменение
798.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.