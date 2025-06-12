Валюты / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
12.40 USD 9.70 (359.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TURB за сегодня изменился на 359.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 20.44.
Следите за динамикой Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости TURB
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- Акции Turbo Energy взлетели после заключения сделки на хранение энергии на $53 миллиона
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Дневной диапазон
5.62 20.44
Годовой диапазон
1.25 20.44
- Предыдущее закрытие
- 2.70
- Open
- 6.25
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 5.62
- High
- 20.44
- Объем
- 212.270 K
- Дневное изменение
- 359.26%
- Месячное изменение
- 446.26%
- 6-месячное изменение
- 448.67%
- Годовое изменение
- 798.55%
