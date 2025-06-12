Moedas / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
11.55 USD 0.28 (2.48%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TURB para hoje mudou para 2.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.34 e o mais alto foi 13.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TURB Notícias
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Ações da Turbo Energy disparam após garantir contrato de armazenamento de energia de US$ 53 milhões
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Faixa diária
10.34 13.47
Faixa anual
1.25 20.44
- Fechamento anterior
- 11.27
- Open
- 12.50
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 10.34
- High
- 13.47
- Volume
- 1.961 K
- Mudança diária
- 2.48%
- Mudança mensal
- 408.81%
- Mudança de 6 meses
- 411.06%
- Mudança anual
- 736.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh