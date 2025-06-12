Valute / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
8.70 USD 1.54 (15.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TURB ha avuto una variazione del -15.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.51 e ad un massimo di 9.85.
Segui le dinamiche di Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TURB News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Le azioni di Turbo Energy volano dopo un accordo di stoccaggio energetico da 53 milioni di dollari
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Intervallo Giornaliero
8.51 9.85
Intervallo Annuale
1.25 20.44
- Chiusura Precedente
- 10.24
- Apertura
- 9.65
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Minimo
- 8.51
- Massimo
- 9.85
- Volume
- 818
- Variazione giornaliera
- -15.04%
- Variazione Mensile
- 283.26%
- Variazione Semestrale
- 284.96%
- Variazione Annuale
- 530.43%
20 settembre, sabato