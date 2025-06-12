QuotazioniSezioni
Valute / TURB
Tornare a Azioni

TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares

8.70 USD 1.54 (15.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TURB ha avuto una variazione del -15.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.51 e ad un massimo di 9.85.

Segui le dinamiche di Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TURB News

Intervallo Giornaliero
8.51 9.85
Intervallo Annuale
1.25 20.44
Chiusura Precedente
10.24
Apertura
9.65
Bid
8.70
Ask
9.00
Minimo
8.51
Massimo
9.85
Volume
818
Variazione giornaliera
-15.04%
Variazione Mensile
283.26%
Variazione Semestrale
284.96%
Variazione Annuale
530.43%
20 settembre, sabato