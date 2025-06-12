Währungen / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
8.89 USD 1.35 (13.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TURB hat sich für heute um -13.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.51 bis zu einem Hoch von 9.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TURB News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Turbo Energy: Aktie explodiert nach Energiespeicher-Auftrag über 53 Millionen Dollar
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Tagesspanne
8.51 9.85
Jahresspanne
1.25 20.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.24
- Eröffnung
- 9.65
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- Tief
- 8.51
- Hoch
- 9.85
- Volumen
- 444
- Tagesänderung
- -13.18%
- Monatsänderung
- 291.63%
- 6-Monatsänderung
- 293.36%
- Jahresänderung
- 544.20%
