통화 / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
8.70 USD 1.54 (15.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TURB 환율이 오늘 -15.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.51이고 고가는 9.85이었습니다.
Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TURB News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- 터보 에너지, 5300만 달러 규모 에너지 저장 계약 체결 후 급등
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
일일 변동 비율
8.51 9.85
년간 변동
1.25 20.44
- 이전 종가
- 10.24
- 시가
- 9.65
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- 저가
- 8.51
- 고가
- 9.85
- 볼륨
- 818
- 일일 변동
- -15.04%
- 월 변동
- 283.26%
- 6개월 변동
- 284.96%
- 년간 변동율
- 530.43%
20 9월, 토요일