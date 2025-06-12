货币 / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
10.00 USD 2.40 (19.35%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TURB汇率已更改-19.35%。当日，交易品种以低点8.54和高点10.34进行交易。
关注Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TURB新闻
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Turbo Energy股价飙升，获得5300万美元能源存储交易
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
日范围
8.54 10.34
年范围
1.25 20.44
- 前一天收盘价
- 12.40
- 开盘价
- 9.56
- 卖价
- 10.00
- 买价
- 10.30
- 最低价
- 8.54
- 最高价
- 10.34
- 交易量
- 3.503 K
- 日变化
- -19.35%
- 月变化
- 340.53%
- 6个月变化
- 342.48%
- 年变化
- 624.64%
