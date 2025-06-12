Divisas / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
11.27 USD 1.13 (9.11%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TURB de hoy ha cambiado un -9.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.54, mientras que el máximo ha alcanzado 12.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TURB News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.27%
- Las acciones de Turbo Energy se disparan tras asegurar un acuerdo de almacenamiento de energía de 53 millones de dólares
- Acciones de Turbo Energy se disparan tras acuerdo de almacenamiento por $53 millones
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Rango diario
8.54 12.38
Rango anual
1.25 20.44
- Cierres anteriores
- 12.40
- Open
- 9.51
- Bid
- 11.27
- Ask
- 11.57
- Low
- 8.54
- High
- 12.38
- Volumen
- 5.398 K
- Cambio diario
- -9.11%
- Cambio mensual
- 396.48%
- Cambio a 6 meses
- 398.67%
- Cambio anual
- 716.67%
