TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares

8.70 USD 1.54 (15.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TURB a changé de -15.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.51 et à un maximum de 9.85.

Suivez la dynamique Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
8.51 9.85
Range Annuel
1.25 20.44
Clôture Précédente
10.24
Ouverture
9.65
Bid
8.70
Ask
9.00
Plus Bas
8.51
Plus Haut
9.85
Volume
818
Changement quotidien
-15.04%
Changement Mensuel
283.26%
Changement à 6 Mois
284.96%
Changement Annuel
530.43%
20 septembre, samedi