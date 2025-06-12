Devises / TURB
TURB: Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares
8.70 USD 1.54 (15.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TURB a changé de -15.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.51 et à un maximum de 9.85.
Suivez la dynamique Turbo Energy, S.A. - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TURB Nouvelles
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- L’action de Turbo Energy s’envole après avoir décroché un contrat de stockage d’énergie de 53 millions $
- Turbo Energy stock soars after securing $53 million energy storage deal
- Turbo Energy to power Uber’s EV fleet in Spain with storage solution
- Turbo Energy Announces Results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Turbo Energy Granted Patent for Innovative System Enabling Seamless Storage Integration and Expansion of Photovoltaic Installations
Range quotidien
8.51 9.85
Range Annuel
1.25 20.44
- Clôture Précédente
- 10.24
- Ouverture
- 9.65
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Plus Bas
- 8.51
- Plus Haut
- 9.85
- Volume
- 818
- Changement quotidien
- -15.04%
- Changement Mensuel
- 283.26%
- Changement à 6 Mois
- 284.96%
- Changement Annuel
- 530.43%
20 septembre, samedi