Dövizler / TRU
TRU: TransUnion
90.04 USD 2.46 (2.66%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRU fiyatı bugün -2.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.90 ve Yüksek fiyatı olarak 94.23 aralığında işlem gördü.
TransUnion hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
89.90 94.23
Yıllık aralık
66.38 113.17
- Önceki kapanış
- 92.50
- Açılış
- 92.57
- Satış
- 90.04
- Alış
- 90.34
- Düşük
- 89.90
- Yüksek
- 94.23
- Hacim
- 12.662 K
- Günlük değişim
- -2.66%
- Aylık değişim
- 3.98%
- 6 aylık değişim
- 8.25%
- Yıllık değişim
- -13.85%
21 Eylül, Pazar