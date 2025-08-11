КотировкиРазделы
Валюты / TRU
TRU: TransUnion

89.96 USD 0.64 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRU за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.81, а максимальная — 91.11.

Следите за динамикой TransUnion. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
88.81 91.11
Годовой диапазон
66.38 113.17
Предыдущее закрытие
89.32
Open
89.40
Bid
89.96
Ask
90.26
Low
88.81
High
91.11
Объем
5.288 K
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
3.89%
6-месячное изменение
8.15%
Годовое изменение
-13.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.