Валюты / TRU
TRU: TransUnion
89.96 USD 0.64 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRU за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.81, а максимальная — 91.11.
Следите за динамикой TransUnion. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
88.81 91.11
Годовой диапазон
66.38 113.17
- Предыдущее закрытие
- 89.32
- Open
- 89.40
- Bid
- 89.96
- Ask
- 90.26
- Low
- 88.81
- High
- 91.11
- Объем
- 5.288 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 3.89%
- 6-месячное изменение
- 8.15%
- Годовое изменение
- -13.92%
