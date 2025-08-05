Dövizler / TREE
TREE: LendingTree Inc
74.53 USD 1.98 (2.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TREE fiyatı bugün -2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.30 ve Yüksek fiyatı olarak 77.10 aralığında işlem gördü.
LendingTree Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
74.30 77.10
Yıllık aralık
33.50 77.34
- Önceki kapanış
- 76.51
- Açılış
- 76.88
- Satış
- 74.53
- Alış
- 74.83
- Düşük
- 74.30
- Yüksek
- 77.10
- Hacim
- 413
- Günlük değişim
- -2.59%
- Aylık değişim
- 12.96%
- 6 aylık değişim
- 49.06%
- Yıllık değişim
- 29.55%
21 Eylül, Pazar