TREE: LendingTree Inc
73.68 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TREE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.08, а максимальная — 74.48.
Следите за динамикой LendingTree Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
72.08 74.48
Годовой диапазон
33.50 74.48
- Предыдущее закрытие
- 73.74
- Open
- 73.74
- Bid
- 73.68
- Ask
- 73.98
- Low
- 72.08
- High
- 74.48
- Объем
- 337
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 11.67%
- 6-месячное изменение
- 47.36%
- Годовое изменение
- 28.07%
