FiyatlarBölümler
Dövizler / TRAK
Geri dön - Hisse senetleri

TRAK: ReposiTrak Inc

17.66 USD 0.14 (0.79%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRAK fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.23 ve Yüksek fiyatı olarak 18.05 aralığında işlem gördü.

ReposiTrak Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRAK haberleri

Günlük aralık
17.23 18.05
Yıllık aralık
15.12 25.01
Önceki kapanış
17.80
Açılış
17.23
Satış
17.66
Alış
17.96
Düşük
17.23
Yüksek
18.05
Hacim
74
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
10.38%
6 aylık değişim
-12.01%
Yıllık değişim
-7.05%
21 Eylül, Pazar