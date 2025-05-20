Dövizler / TRAK
TRAK: ReposiTrak Inc
17.66 USD 0.14 (0.79%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRAK fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.23 ve Yüksek fiyatı olarak 18.05 aralığında işlem gördü.
ReposiTrak Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TRAK haberleri
Günlük aralık
17.23 18.05
Yıllık aralık
15.12 25.01
- Önceki kapanış
- 17.80
- Açılış
- 17.23
- Satış
- 17.66
- Alış
- 17.96
- Düşük
- 17.23
- Yüksek
- 18.05
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- -0.79%
- Aylık değişim
- 10.38%
- 6 aylık değişim
- -12.01%
- Yıllık değişim
- -7.05%
21 Eylül, Pazar