시세섹션
통화 / TRAK
주식로 돌아가기

TRAK: ReposiTrak Inc

17.66 USD 0.14 (0.79%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TRAK 환율이 오늘 -0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.23이고 고가는 18.05이었습니다.

ReposiTrak Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRAK News

일일 변동 비율
17.23 18.05
년간 변동
15.12 25.01
이전 종가
17.80
시가
17.23
Bid
17.66
Ask
17.96
저가
17.23
고가
18.05
볼륨
74
일일 변동
-0.79%
월 변동
10.38%
6개월 변동
-12.01%
년간 변동율
-7.05%
20 9월, 토요일