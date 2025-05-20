CotationsSections
Devises / TRAK
Retour à Actions

TRAK: ReposiTrak Inc

17.66 USD 0.14 (0.79%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TRAK a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.23 et à un maximum de 18.05.

Suivez la dynamique ReposiTrak Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRAK Nouvelles

Range quotidien
17.23 18.05
Range Annuel
15.12 25.01
Clôture Précédente
17.80
Ouverture
17.23
Bid
17.66
Ask
17.96
Plus Bas
17.23
Plus Haut
18.05
Volume
74
Changement quotidien
-0.79%
Changement Mensuel
10.38%
Changement à 6 Mois
-12.01%
Changement Annuel
-7.05%
20 septembre, samedi