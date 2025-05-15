Валюты / TRAK
TRAK: ReposiTrak Inc
16.96 USD 0.10 (0.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRAK за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.90, а максимальная — 17.06.
Следите за динамикой ReposiTrak Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRAK
- Micron stock rises after boosting guidance
- Large trade seen behind US Treasury yield spike that fueled speculation
- Fields of ReposiTrak sells shares worth $132,635
- Repositrak CEO Fields sells $137,566 in TRAK stock
- 30 cheese suppliers join ReposiTrak Traceability Network
- Repositrak CEO Fields sells $140k in TRAK stock
- ReposiTrak adds 20 specialty food suppliers to traceability network
- 31 cheese suppliers join ReposiTrak’s food traceability network
- ReposiTrak Adds 40 New Egg and Dairy Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- ReposiTrak Adds 40 New Retail Food Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak Stock: Strong Fundamentals, But A Premium Valuation (NYSE:TRAK)
- Vail Resorts price target lowered to $169 by UBS on weak pass growth
- Ritter Sport USA, Inc. Partners with ReposiTrak to Proactively Deliver Outbound Food Traceability Data to U.S. Retailers
- Mizuho lifts Vail Resorts target to $216, maintains Outperform
- Mizuho raises Vail Resorts stock price target after EBITDA results
- ReposiTrak raises quarterly dividend by 10%
- ReposiTrak Adds 50 New Food and Beverage Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak CEO Randall Fields sells $167,220 in stock
- ReposiTrak Adds 60 New Grocery Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- reposiTrak CEO Randall Fields sells $168k in stock
- ReposiTrak Adds 40 Seafood Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- ReposiTrak Delivers 16% Quarterly Revenue Growth and 27% Increase in Net Income; Third Fiscal Quarter EPS of $0.10
Дневной диапазон
16.90 17.06
Годовой диапазон
15.12 25.01
- Предыдущее закрытие
- 17.06
- Open
- 17.00
- Bid
- 16.96
- Ask
- 17.26
- Low
- 16.90
- High
- 17.06
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 6.00%
- 6-месячное изменение
- -15.50%
- Годовое изменение
- -10.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.