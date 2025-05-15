通貨 / TRAK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TRAK: ReposiTrak Inc
17.80 USD 0.58 (3.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRAKの今日の為替レートは、3.37%変化しました。日中、通貨は1あたり16.73の安値と17.81の高値で取引されました。
ReposiTrak Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRAK News
- Micron stock rises after boosting guidance
- Large trade seen behind US Treasury yield spike that fueled speculation
- Fields of ReposiTrak sells shares worth $132,635
- Repositrak CEO Fields sells $137,566 in TRAK stock
- 30 cheese suppliers join ReposiTrak Traceability Network
- Repositrak CEO Fields sells $140k in TRAK stock
- ReposiTrak adds 20 specialty food suppliers to traceability network
- 31 cheese suppliers join ReposiTrak’s food traceability network
- ReposiTrak Adds 40 New Egg and Dairy Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- ReposiTrak Adds 40 New Retail Food Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak Stock: Strong Fundamentals, But A Premium Valuation (NYSE:TRAK)
- Vail Resorts price target lowered to $169 by UBS on weak pass growth
- Ritter Sport USA, Inc. Partners with ReposiTrak to Proactively Deliver Outbound Food Traceability Data to U.S. Retailers
- Mizuho lifts Vail Resorts target to $216, maintains Outperform
- Mizuho raises Vail Resorts stock price target after EBITDA results
- ReposiTrak raises quarterly dividend by 10%
- ReposiTrak Adds 50 New Food and Beverage Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak CEO Randall Fields sells $167,220 in stock
- ReposiTrak Adds 60 New Grocery Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- reposiTrak CEO Randall Fields sells $168k in stock
- ReposiTrak Adds 40 Seafood Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- ReposiTrak Delivers 16% Quarterly Revenue Growth and 27% Increase in Net Income; Third Fiscal Quarter EPS of $0.10
1日のレンジ
16.73 17.81
1年のレンジ
15.12 25.01
- 以前の終値
- 17.22
- 始値
- 16.96
- 買値
- 17.80
- 買値
- 18.10
- 安値
- 16.73
- 高値
- 17.81
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- 3.37%
- 1ヶ月の変化
- 11.25%
- 6ヶ月の変化
- -11.31%
- 1年の変化
- -6.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K