TRAK: ReposiTrak Inc

17.80 USD 0.58 (3.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRAKの今日の為替レートは、3.37%変化しました。日中、通貨は1あたり16.73の安値と17.81の高値で取引されました。

ReposiTrak Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TRAK News

1日のレンジ
16.73 17.81
1年のレンジ
15.12 25.01
以前の終値
17.22
始値
16.96
買値
17.80
買値
18.10
安値
16.73
高値
17.81
出来高
129
1日の変化
3.37%
1ヶ月の変化
11.25%
6ヶ月の変化
-11.31%
1年の変化
-6.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K