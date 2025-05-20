KurseKategorien
TRAK: ReposiTrak Inc

17.67 USD 0.13 (0.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRAK hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.23 bis zu einem Hoch von 18.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die ReposiTrak Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.23 18.05
Jahresspanne
15.12 25.01
Vorheriger Schlusskurs
17.80
Eröffnung
17.23
Bid
17.67
Ask
17.97
Tief
17.23
Hoch
18.05
Volumen
25
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
10.44%
6-Monatsänderung
-11.96%
Jahresänderung
-7.00%
