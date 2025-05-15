货币 / TRAK
TRAK: ReposiTrak Inc
17.33 USD 0.37 (2.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRAK汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点17.01和高点17.67进行交易。
关注ReposiTrak Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRAK新闻
- Fields of ReposiTrak sells shares worth $132,635
- Repositrak CEO Fields sells $137,566 in TRAK stock
- 30 cheese suppliers join ReposiTrak Traceability Network
- Repositrak CEO Fields sells $140k in TRAK stock
- ReposiTrak adds 20 specialty food suppliers to traceability network
- 31 cheese suppliers join ReposiTrak’s food traceability network
- ReposiTrak Adds 40 New Egg and Dairy Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- ReposiTrak Adds 40 New Retail Food Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak Stock: Strong Fundamentals, But A Premium Valuation (NYSE:TRAK)
- Ritter Sport USA, Inc. Partners with ReposiTrak to Proactively Deliver Outbound Food Traceability Data to U.S. Retailers
- ReposiTrak raises quarterly dividend by 10%
- ReposiTrak Adds 50 New Food and Beverage Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak CEO Randall Fields sells $167,220 in stock
- ReposiTrak Adds 60 New Grocery Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- reposiTrak CEO Randall Fields sells $168k in stock
- ReposiTrak Adds 40 Seafood Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- ReposiTrak Delivers 16% Quarterly Revenue Growth and 27% Increase in Net Income; Third Fiscal Quarter EPS of $0.10
日范围
17.01 17.67
年范围
15.12 25.01
- 前一天收盘价
- 16.96
- 开盘价
- 17.07
- 卖价
- 17.33
- 买价
- 17.63
- 最低价
- 17.01
- 最高价
- 17.67
- 交易量
- 58
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- 8.31%
- 6个月变化
- -13.65%
- 年变化
- -8.79%
