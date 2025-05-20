QuotazioniSezioni
Valute / TRAK
Tornare a Azioni

TRAK: ReposiTrak Inc

17.66 USD 0.14 (0.79%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRAK ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.23 e ad un massimo di 18.05.

Segui le dinamiche di ReposiTrak Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRAK News

Intervallo Giornaliero
17.23 18.05
Intervallo Annuale
15.12 25.01
Chiusura Precedente
17.80
Apertura
17.23
Bid
17.66
Ask
17.96
Minimo
17.23
Massimo
18.05
Volume
74
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
10.38%
Variazione Semestrale
-12.01%
Variazione Annuale
-7.05%
21 settembre, domenica