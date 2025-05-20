Valute / TRAK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TRAK: ReposiTrak Inc
17.66 USD 0.14 (0.79%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRAK ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.23 e ad un massimo di 18.05.
Segui le dinamiche di ReposiTrak Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRAK News
- ReposiTrak dichiara dividendo trimestrale di $0,02 per azione
- ReposiTrak declares quarterly dividend of $0.02 per share
- Micron stock rises after boosting guidance
- Large trade seen behind US Treasury yield spike that fueled speculation
- Fields of ReposiTrak sells shares worth $132,635
- Repositrak CEO Fields sells $137,566 in TRAK stock
- 30 cheese suppliers join ReposiTrak Traceability Network
- Repositrak CEO Fields sells $140k in TRAK stock
- ReposiTrak adds 20 specialty food suppliers to traceability network
- 31 cheese suppliers join ReposiTrak’s food traceability network
- ReposiTrak Adds 40 New Egg and Dairy Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- ReposiTrak Adds 40 New Retail Food Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- ReposiTrak Stock: Strong Fundamentals, But A Premium Valuation (NYSE:TRAK)
- Vail Resorts price target lowered to $169 by UBS on weak pass growth
- Ritter Sport USA, Inc. Partners with ReposiTrak to Proactively Deliver Outbound Food Traceability Data to U.S. Retailers
- Mizuho lifts Vail Resorts target to $216, maintains Outperform
- Mizuho raises Vail Resorts stock price target after EBITDA results
- ReposiTrak raises quarterly dividend by 10%
- ReposiTrak Adds 50 New Food and Beverage Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- Repositrak CEO Randall Fields sells $167,220 in stock
- ReposiTrak Adds 60 New Grocery Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
- reposiTrak CEO Randall Fields sells $168k in stock
- ReposiTrak Adds 40 Seafood Suppliers to the Queue for the Rapidly Expanding Food Traceability Network
Intervallo Giornaliero
17.23 18.05
Intervallo Annuale
15.12 25.01
- Chiusura Precedente
- 17.80
- Apertura
- 17.23
- Bid
- 17.66
- Ask
- 17.96
- Minimo
- 17.23
- Massimo
- 18.05
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 10.38%
- Variazione Semestrale
- -12.01%
- Variazione Annuale
- -7.05%
21 settembre, domenica