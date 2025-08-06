FiyatlarBölümler
Dövizler / TPG
TPG: TPG Inc - Class A

63.94 USD 0.21 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TPG fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.14 ve Yüksek fiyatı olarak 64.19 aralığında işlem gördü.

TPG Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
63.14 64.19
Yıllık aralık
37.52 72.98
Önceki kapanış
63.73
Açılış
64.11
Satış
63.94
Alış
64.24
Düşük
63.14
Yüksek
64.19
Hacim
3.362 K
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
9.30%
6 aylık değişim
34.30%
Yıllık değişim
9.90%
21 Eylül, Pazar