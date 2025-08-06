Валюты / TPG
TPG: TPG Inc - Class A
62.14 USD 0.73 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPG за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.21, а максимальная — 62.42.
Следите за динамикой TPG Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TPG
- Финансовый директор TPG RE Finance Trust уходит на пенсию, главный бухгалтер станет временным CFO
- TPG RE Finance Trust CFO to retire, CAO to step in as interim
- GE Vernova to sell Proficy software unit to TPG for $600 million
- Best Momentum Stocks to Buy for September 9th
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Income Stocks to Buy for September 9th
- TPG RE Finance Trust approves new $25 million share repurchase program
- KKR buys South Korea's Samhwa in $528 million deal
- EchoStar’s stock hits a fresh record. Why analysts see more juicy spectrum deals ahead.
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TPG stock shows strong Q2 performance as JMP reiterates Market Perform
- TPG, QIA-led consortium to take Kangji Medical private in $1.4B deal - Bloomberg
- TPG prices $500 million in senior notes due 2036
- TPG to offer senior notes due 2036 to repay debt
- Singapore’s Keppel to sell M1 teleco business for $1.1 bln
- TPG Inc. (TPG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TPG Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPG)
- TPG shares jump as Q2 earnings soar past estimates
- Earnings call transcript: TPG Inc. Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- TPG Inc. (TPG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- TPG Inc earnings missed by $0.49, revenue topped estimates
- TPG Q2 2025 slides: Distributable Earnings surge 26%, AUM reaches $261.3B
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.84%
Дневной диапазон
61.21 62.42
Годовой диапазон
37.52 72.98
- Предыдущее закрытие
- 61.41
- Open
- 61.27
- Bid
- 62.14
- Ask
- 62.44
- Low
- 61.21
- High
- 62.42
- Объем
- 3.082 K
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- 30.52%
- Годовое изменение
- 6.81%
