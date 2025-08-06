Divisas / TPG
TPG: TPG Inc - Class A
62.62 USD 0.48 (0.77%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TPG de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.69, mientras que el máximo ha alcanzado 63.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TPG Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPG News
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- Acciones de Hologic suben tras renovado interés de compra por Blackstone y TPG
- Hologic stock soars after Blackstone, TPG reportedly revive takeover interest
- CFO de TPG RE Finance Trust se jubilará, CAO asumirá como interino
- TPG RE Finance Trust CFO to retire, CAO to step in as interim
- GE Vernova to sell Proficy software unit to TPG for $600 million
- Best Momentum Stocks to Buy for September 9th
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Income Stocks to Buy for September 9th
- TPG RE Finance Trust approves new $25 million share repurchase program
- KKR buys South Korea's Samhwa in $528 million deal
- EchoStar’s stock hits a fresh record. Why analysts see more juicy spectrum deals ahead.
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TPG stock shows strong Q2 performance as JMP reiterates Market Perform
- TPG, QIA-led consortium to take Kangji Medical private in $1.4B deal - Bloomberg
- TPG prices $500 million in senior notes due 2036
- TPG to offer senior notes due 2036 to repay debt
- Singapore’s Keppel to sell M1 teleco business for $1.1 bln
- TPG Inc. (TPG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TPG Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPG)
Rango diario
61.69 63.38
Rango anual
37.52 72.98
- Cierres anteriores
- 62.14
- Open
- 62.27
- Bid
- 62.62
- Ask
- 62.92
- Low
- 61.69
- High
- 63.38
- Volumen
- 3.388 K
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 7.04%
- Cambio a 6 meses
- 31.53%
- Cambio anual
- 7.63%
