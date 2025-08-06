Devises / TPG
TPG: TPG Inc - Class A
63.94 USD 0.21 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TPG a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.14 et à un maximum de 64.19.
Suivez la dynamique TPG Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TPG Nouvelles
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- L’action Hologic s’envole après que Blackstone et TPG auraient relancé leur intérêt pour un rachat
- Le directeur financier de TPG RE Finance Trust prend sa retraite, le CAO devient intérimaire
- GE Vernova to sell Proficy software unit to TPG for $600 million
- Best Momentum Stocks to Buy for September 9th
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Income Stocks to Buy for September 9th
- TPG RE Finance Trust approves new $25 million share repurchase program
- KKR buys South Korea's Samhwa in $528 million deal
- EchoStar’s stock hits a fresh record. Why analysts see more juicy spectrum deals ahead.
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TPG stock shows strong Q2 performance as JMP reiterates Market Perform
- TPG, QIA-led consortium to take Kangji Medical private in $1.4B deal - Bloomberg
- TPG prices $500 million in senior notes due 2036
- TPG to offer senior notes due 2036 to repay debt
- Singapore’s Keppel to sell M1 teleco business for $1.1 bln
- TPG Inc. (TPG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TPG Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPG)
- TPG shares jump as Q2 earnings soar past estimates
- Earnings call transcript: TPG Inc. Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
Range quotidien
63.14 64.19
Range Annuel
37.52 72.98
- Clôture Précédente
- 63.73
- Ouverture
- 64.11
- Bid
- 63.94
- Ask
- 64.24
- Plus Bas
- 63.14
- Plus Haut
- 64.19
- Volume
- 3.362 K
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 9.30%
- Changement à 6 Mois
- 34.30%
- Changement Annuel
- 9.90%
