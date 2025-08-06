KurseKategorien
TPG: TPG Inc - Class A

63.73 USD 1.11 (1.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPG hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.97 bis zu einem Hoch von 64.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die TPG Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.97 64.24
Jahresspanne
37.52 72.98
Vorheriger Schlusskurs
62.62
Eröffnung
63.00
Bid
63.73
Ask
64.03
Tief
62.97
Hoch
64.24
Volumen
3.944 K
Tagesänderung
1.77%
Monatsänderung
8.94%
6-Monatsänderung
33.86%
Jahresänderung
9.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
