TPG: TPG Inc - Class A
63.73 USD 1.11 (1.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPG hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.97 bis zu einem Hoch von 64.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die TPG Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPG News
- Blackstone and TPG revive interest in buying Hologic, source says
- Hologic-Aktie springt an: Blackstone und TPG beleben angeblich Übernahmeinteresse
- TPG RE Finance Trust: Finanzvorstand Foley geht in den Ruhestand, CAO Fox übernimmt interimistisch/n
- GE Vernova to sell Proficy software unit to TPG for $600 million
- Best Momentum Stocks to Buy for September 9th
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Best Income Stocks to Buy for September 9th
- TPG RE Finance Trust approves new $25 million share repurchase program
- KKR buys South Korea's Samhwa in $528 million deal
- EchoStar’s stock hits a fresh record. Why analysts see more juicy spectrum deals ahead.
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TPG stock shows strong Q2 performance as JMP reiterates Market Perform
- TPG, QIA-led consortium to take Kangji Medical private in $1.4B deal - Bloomberg
- TPG prices $500 million in senior notes due 2036
- TPG to offer senior notes due 2036 to repay debt
- Singapore’s Keppel to sell M1 teleco business for $1.1 bln
- TPG Inc. (TPG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TPG Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPG)
- TPG shares jump as Q2 earnings soar past estimates
- Earnings call transcript: TPG Inc. Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
Tagesspanne
62.97 64.24
Jahresspanne
37.52 72.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.62
- Eröffnung
- 63.00
- Bid
- 63.73
- Ask
- 64.03
- Tief
- 62.97
- Hoch
- 64.24
- Volumen
- 3.944 K
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 8.94%
- 6-Monatsänderung
- 33.86%
- Jahresänderung
- 9.54%
