TNC: Tennant Company

80.66 USD 1.82 (2.21%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TNC fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.27 ve Yüksek fiyatı olarak 82.61 aralığında işlem gördü.

Tennant Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
80.27 82.61
Yıllık aralık
67.32 95.29
Önceki kapanış
82.48
Açılış
82.61
Satış
80.66
Alış
80.96
Düşük
80.27
Yüksek
82.61
Hacim
213
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
-0.62%
6 aylık değişim
1.57%
Yıllık değişim
-15.26%
21 Eylül, Pazar