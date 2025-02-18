통화 / TNC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TNC: Tennant Company
80.66 USD 1.82 (2.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TNC 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 80.27이고 고가는 82.61이었습니다.
Tennant Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNC News
- 테넌트, 소형주 컨퍼런스 참가: 성장과 과제 논의
- Tennant at Small-Cap Virtual Conference: Navigating Growth and Challenges
- Tennant Company: Results Have Worsened, But Upside Remains (NYSE:TNC)
- Tennant stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on global service network
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Tennant Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Q2 2025 slides: Sales decline 4.5% but company reaffirms full-year guidance
- Tennant (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Company declares quarterly dividend of $0.295 per share
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- Tennant launches new Z50 Citadel outdoor sweeper with dual technology
- Tennant at Sidoti’s Small-Cap: Robotics Drive Growth
- Tennant Company: Still Attractive, Even In Light Of Expected Weakness (NYSE:TNC)
- Tennant Company Sells 10,000th Robotic Scrubber, Underscoring Global Demand for Cleaning Automation
- ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LMOIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Tennant Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
80.27 82.61
년간 변동
67.32 95.29
- 이전 종가
- 82.48
- 시가
- 82.61
- Bid
- 80.66
- Ask
- 80.96
- 저가
- 80.27
- 고가
- 82.61
- 볼륨
- 213
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- -0.62%
- 6개월 변동
- 1.57%
- 년간 변동율
- -15.26%
20 9월, 토요일