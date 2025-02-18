货币 / TNC
TNC: Tennant Company
81.39 USD 0.25 (0.31%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TNC汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点80.86和高点81.63进行交易。
关注Tennant Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNC新闻
- Tennant Company: Results Have Worsened, But Upside Remains (NYSE:TNC)
- Tennant stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on global service network
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Tennant Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Q2 2025 slides: Sales decline 4.5% but company reaffirms full-year guidance
- Tennant (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Company declares quarterly dividend of $0.295 per share
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- Tennant launches new Z50 Citadel outdoor sweeper with dual technology
- Tennant at Sidoti’s Small-Cap: Robotics Drive Growth
- Tennant Company: Still Attractive, Even In Light Of Expected Weakness (NYSE:TNC)
- Tennant Company Sells 10,000th Robotic Scrubber, Underscoring Global Demand for Cleaning Automation
- ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LMOIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Tennant Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
80.86 81.63
年范围
67.32 95.29
- 前一天收盘价
- 81.14
- 开盘价
- 81.37
- 卖价
- 81.39
- 买价
- 81.69
- 最低价
- 80.86
- 最高价
- 81.63
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 2.49%
- 年变化
- -14.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值