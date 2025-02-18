通貨 / TNC
TNC: Tennant Company
82.48 USD 1.46 (1.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNCの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり80.96の安値と83.03の高値で取引されました。
Tennant Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
80.96 83.03
1年のレンジ
67.32 95.29
- 以前の終値
- 81.02
- 始値
- 80.96
- 買値
- 82.48
- 買値
- 82.78
- 安値
- 80.96
- 高値
- 83.03
- 出来高
- 262
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 1.63%
- 6ヶ月の変化
- 3.87%
- 1年の変化
- -13.34%
