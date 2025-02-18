Валюты / TNC
TNC: Tennant Company
81.39 USD 0.25 (0.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.86, а максимальная — 81.63.
Следите за динамикой Tennant Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
80.86 81.63
Годовой диапазон
67.32 95.29
- Предыдущее закрытие
- 81.14
- Open
- 81.37
- Bid
- 81.39
- Ask
- 81.69
- Low
- 80.86
- High
- 81.63
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 2.49%
- Годовое изменение
- -14.49%
