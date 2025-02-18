Moedas / TNC
TNC: Tennant Company
81.92 USD 0.90 (1.11%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TNC para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.96 e o mais alto foi 82.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Tennant Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TNC Notícias
Faixa diária
80.96 82.24
Faixa anual
67.32 95.29
- Fechamento anterior
- 81.02
- Open
- 80.96
- Bid
- 81.92
- Ask
- 82.22
- Low
- 80.96
- High
- 82.24
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- 0.94%
- Mudança de 6 meses
- 3.16%
- Mudança anual
- -13.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh